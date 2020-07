Projeto ​SETE chama jovens voluntários a Fátima

O Santuário de Fátima acolhe de 10 a 16 de agosto a terceira edição do Projeto Sete. O objetivo é proporcionar a jovens dos 18 aos 25 anos uma experiência de imersão de voluntariado nos espaços do Santuário. Para garantir as condições de segurança preventivas da Covid-19, este ano, o projeto terá apenas um turno e um limite de 16 participantes.



O único turno decorrerá durante a Peregrinação Internacional Aniversária de agosto e a Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria, terminando no domingo, 16 de agosto, com uma pequena celebração de envio, comemorando os dias de voluntariado como experiência a ser lembrada e continuada nos caminhos quotidianos de cada um.

Os voluntários, que estarão identificados com um colete e um crachá do projeto SETE, serão chamados a orientar, informar e acompanhar os peregrinos, dando especial apoio aos mais frágeis.

Partindo do acontecimento e da mensagem de Fátima, o programa proposto pelo Projeto SETE desafia cada jovem a entregar voluntariamente a própria vida ao serviço do outro, trilhando um caminho de descoberta de si mesmo e de encontro transfigurador com Deus.

Ana Cardoso tem 21 anos de idade e prepara-se para, pelo terceiro ano consecutivo, fazer voluntariado em Fátima.

O projeto SETE “deu-me uma maior noção do que é Fátima e a sua mensagem”. Assumindo-se como católica, pois “ia à missa dominical”, a jovem, residente em Alcobaça, admitiu em entrevista à Renascença que “até uma certa idade, vamos porque os nossos pais nos incutem, mas chega uma altura em que queremos ser nós a fazer essa experiência, porque não queremos ir só porque os nossos pais nos dizem ou porque os nossos catequistas nos falam”.

Tendo tido experiências marcantes nas edições anteriores, a jovem revela que “o grande salto que dei foi com a oração do Terço.” Oração que agora faz todos os dias. Uma prática que lhe trouxe paz e que lhe fez ver a vida com mais clareza.

Embora o cenário de pandemia lhe cause algum receio, Ana vai confiante, pois “já os conheço e notei um grande salto do primeiro para o segundo ano”. Salientando que “melhoraram imenso”, a jovem revela que “confio muito neles e sei que eles estão a orientar tudo”. Todavia, admite que “tenho um bocadinho de medo, mas estou serena.”

Uma confiança demonstrada por outros jovens que já esgotaram as inscrições.

O santuário garante que tudo está a fazer para que os jovens não corram qualquer risco. Segundo a Irmã Sandra Bartolomeu, da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, responsável pela organização, “a logística que acolherá os jovens terá em conta estas normas de segurança e as distâncias necessárias para que os momentos em conjunto aconteçam com a devida cautela e não haja esse perigo de contágio.”

Com várias atividades propostas, esta experiência de voluntariado jovem inclui o acolhimento aos peregrinos nos dias 13 e 15 de agosto. De acordo com a Irmã Sandra Bartolomeu, as atividades têm sido “tudo o que é necessário para acolher quem vem rezar, ficar nas Basílicas ou junto ao túmulo dos pastorinhos”, havendo também este ano a necessidade de os “informar sobre as normas de segurança que devemos observar para vivermos da melhor forma neste espaço.”