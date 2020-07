FC Porto. Mbemba recuperado, Uribe e Luis Díaz melhoram

O defesa central Mbemba treinou-se sem limitações no treino desta quinta-feira do FC Porto.

Já Uribe e Luis Díaz continuam a melhorar e fizeram treino condicionado, complementado com tratamento e trabalho de ginásio.

Fora de hipóteses para a final da Taça de Portugal continua Marcano. O espanhol realizou mais um dia de tratamento.

Os dragões realizam, esta sexta-feira o último treino antes do jogo decisivo em Coimbra contra o Benfica. O apronto está marcado para as 11h15 no Olival.

Após o treino, o técnico Sérgio Conceição e um jogador realizam a habitual conferência de imprensa que projeta o derradeiro jogo da temporada.

A final da Taça, contra os encarnados, está marcada para sábado, às 20h45, no estádio de Coimbra.