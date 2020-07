FC Porto explica ausência de Nakajima

O diretor geral para o futebol do FC Porto assume que o clube quer solucionar o afastamento de Shoya Nakajima do restante plantel.

Na retoma após a paragem devido à pandemia do novo coronavírus, o internacional japonês recusou regressar aos treinos. Em entrevista ao Porto Canal, Luís Gonçalves assumiu que tudo se explica com a forma como Nakajima "lidou com a Covid-19" e garantiu que haverá solução.

"É um caso mais familiar [que cultural], na minha opinião. Ele teve alguns problemas por causa da esposa, que sofre de asma. Numa reunião virtual, eu, o Dr. Nélson Puga e o empresário dele estivemos cerca de 40 minutos a tentar convencê-lo que não haveria problemas em voltar a treinar. Mas nem assim. É um problema pessoal que vamos resolver bem. Ele está a treinar, não há nenhuma situação complicada. Mas o problema existe e vamos resolvê-lo", sublinhou o dirigente portista.

"O Jogo" adianta, esta quinta-feira, que o Porto continua a acreditar no jogador e pretende recuperá-lo. O objetivo será a reintegração total a tempo do início da pré-época 2020/21, a 24 de agosto.

Shoya Nakajima, de 25 anos, chegou no passado verão ao FC Porto. Os dragões pagaram ao Al-Duhail, do Catar, 12 milhões de euros por 50% do passe do extremo, que esta época marcou um golo em 28 jogos.