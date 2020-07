Chaínho: "FC Porto é mais forte coletivamente, mas atenção a Pizzi e Vinícius"

Para o antigo médio do FC Porto Chaínho, a final da Taça de Portugal é o jogo em que o Benfica vai querer "lavar a cara" e mostrar que não é inferior ao seu rival. Contudo, do outro lado estará um Porto que, no seu entender, já mostrou ser mais forte coletivamente.

"É um jogo sem favorito. As duas equipas terminaram o campeonato em bom nível e vão querer fechar a época da melhor maneira. Será um 'tira-teimas' apesar do FC Porto ter mostrado ser a melhor equipa. É partida de 50-50 e que será decidida pela inspiração de grandes jogadores, que as duas equipas têm", refere, em entrevista a Bola Branca.

Num jogo que deverá ser equilibrado e competitivo, Chaínho aponta algumas individualidades que podem decidir uma final.



"Muita atenção a Pizzi e Vinícius, são jogadores que podem causar problemas. Mas o FC Porto tem um coletivo mais forte e também tem futebolistas que podem fazer a diferença, como Marega, Corona ou Danilo. O Benfica não é tão forte defensivamente", acrescenta.

Mercado a ferver no Dragão

Em vésperas da final da Taça, o mercado de jogadores já está ao rubro. Chaínho adivinha um defeso agitado no Dragão e refere que o FC Porto "terá de vender devido à situação financeira que é conhecida".

"Há jogadores que foram importantes numa determinada fase do clube, como Danilo ou Marega, mas existem fins de ciclos. Se aparecerem boas propostas, o FC Porto vai transferir. O Porto vende bem e já terá jogadores referenciados para os seus lugares. O mercado vai mexer e isso é natural", conclui.

A final da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra. O último jogo da época terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.