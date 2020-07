Animais de companhia deixam de estar na tutela do ​Ministério da Agricultura

O Governo pretende transferir para o Ministério do Ambiente as competências sobre animais de companhia, revelou esta esta quinta-feira pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.



Ouvida no parlamento sobre a morte de 73 cães e gatos em dois canis ilegais de Santo Tirso, na sequência de um incêndio, a ministra anunciou mudanças e que a questão dos animais de companhia deixa de estar na esfera da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que pertence ao Ministério da Agricultura.

“Estamos já a trabalhar com a área governativa, nomeadamente do Ambiente e Ação Climática, na construção de uma nova solução que espelhe uma reorganização de competências na administração pública, capaz de responder eficientemente ao quadro legal e às prioridades assumidas no que diz respeito aos animais de companhia”, afirma Maria do Céu Antunes.

“Salienta-se que, tendo em conta a sua ligação estratégica ao âmbito de intervenção desta área governativa e da direção-geral que tutela, as matérias de alimentação e saúde e da produção animal ficam na tutela da Agricultura”, disse Maria do Céu Antunes.

A medida foi criticada por vários deputados da oposição. Já ontem, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) tinha dito que "não aceita de maneira nenhuma" o possível "desmembramento" do Ministério da Agricultura.