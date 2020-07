Almaraz. PAN apresenta queixa na ONU contra Espanha

O PAN apresentou queixa nas Nações Unidas contra o Estado espanhol, pela decisão que Madrid tomou de prolongar, até 2028, o funcionamento da central nuclear de Almaraz.

“A decisão de estender o funcionamento da central de Almaraz e de não realizar uma avaliação transfronteiriça de impacto ambiental, do nosso ponto de vista, constitui uma afronta do Governo espanhol aos portugueses”, afirma o líder do partido Pessoas-Animais-Natureza à Renascença.

André Silva acusa Espanha de violar os tratados e o Governo português de nada fazer quanto a isso.

“Temos, de um lado, Espanha que viola ambas as convenções e, por outro, a inércia do Governo português, seja do ministro do Ambiente seja do ministro dos Negócios Estrangeiros, face a este assunto”, aponta.