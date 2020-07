Urgências psiquiátricas diminuem para metade por causa da pandemia

As urgências de Psiquiatria caíram para metade durante o estado de emergência decretado por causa da COVID-19, de acordo com dados avançados, esta quinta-feira, por investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, num estudo já aceite para publicação na revista científica Psychiatric Quarterly.

O número agora conhecidos vêm confirmar as preocupações com os efeitos da pandemia sobre a saúde mental dos portugueses.

A equipa analisou as idas à Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto, que abrange cerca de três milhões de habitantes, durante o período do estado de emergência, descrevendo o seu impacto nos números e as caraterísticas dos episódios de urgência.

No total, foram registados 780 episódios, entre 19 de março e 2 de maio de 2020. ENo período homólogo do ano anterior, registaram-se 1633 episódios. Percentualmente, houve uma diminuição de 52% no total de episódios. Esta redução nas urgências psiquiátricas é mais acentuada entre os mais jovens e as mulheres, embora estas últimas contabilizem a maioria dos episódios.

Os doentes com Perturbações do Humor, como a depressão, por exemplo, apresentam a queda mais significativa, com uma redução de episódios de urgência de cerca de 68%. Já nos doentes com diagnóstico de esquizofrenia ou de outras perturbações psicóticas, a descida foi de apenas 9%, o que os autores justificam com a maior gravidade dos quadros clínicos e a maior necessidade de cuidados médicos.

Entre as razões apontadas para esta diminuição inclui-se a preocupação de não sobrecarregar os serviços de saúde, numa altura em que o foco era travar a pandemia, bem como as limitações impostas pelo confinamento e o medo de ser infetado pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).