Oficial: Fim do estado de calamidade em freguesias da região de Lisboa

Veja também:

O Conselho de Ministros decidiu esta quinta-feira o fim do estado de calamidade em 19 freguesias da região de Lisboa.

“O país permanece no nível de alerta, passando toda a região de Lisboa e Vale do Tejo à situação de contingência. As 19 freguesias deixam de estar em estado de calamidade”, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros.



O levantamento do estado de emergência nas 19 freguesias em causa é justificado com a "evolução positiva no último mês neste território, com a redução na última semana de 30 % dos casos em Lisboa e Vale do Tejo", explicou Maria Vieira da Silva.



"Isto significa que o conjunto de regras que existe na Área Metropolitana de Lisboa relativo ao encerramento dos estabelecimentos às 20h00, à proibição de consumo de álcool na rua e venda de álcool em todos os estabelecimentos a partir das 20h00 permanecem em vigor."

Vão continuar no terreno as equipas multidisciplinares, entre as autarquias, os serviços públicos de Saúde, da Segurança Social e da Administração Interna, "que se revelaram muito eficazes na redução de casos nos últimos dias", explica a ministra.