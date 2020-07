Oficial: Fim do estado de calamidade em freguesias da região de Lisboa

Veja também:

O Conselho de Ministros decidiu esta quinta-feira o fim do estado de calamidade em 19 freguesias da região de Lisboa.

“O país permanece no nível de alerta, passando toda a região de Lisboa e Vale do Tejo à situação de contingência. As 19 freguesias deixam de estar em estado de calamidade”, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros.



O levantamento do estado de emergência nas 19 freguesias em causa é justificado com a "evolução positiva no último mês neste território, com a redução na última semana de 30 % dos casos em Lisboa e Vale do Tejo", explicou Maria Vieira da Silva.



Portugal regista 1.727 mortes (mais duas que na quarta-feira) e 50.868 casos (mais 255, um aumento de 0,5%) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As duas mortes e 176 (69,02%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 25.939 casos confirmados.