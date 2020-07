Lisboa. Fim do estado de calamidade abre portas a discotecas e alarga horário de restaurantes

Veja também:

A generalidade de Portugal continental entrou a 1 de julho em situação de alerta devido à pandemia de Covid-19, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa, que passou para o estado de contingência.

Nesta zona, constituída por 18 municípios, 19 freguesias de cinco concelhos – Loures, Amadora, Odivelas, Lisboa e Sintra – permaneceram em estado de calamidade.

Estes três níveis, que correspondem a diferentes restrições ao desconfinamento, estão em vigor até às 23h59 de 31 de julho.





Com o fim do estado calamidade o que muda?

Os bares e as discotecas vão poder abrir em todo o país, até às 20hh0, desde que funcionem com as mesmas regras que os cafés e as pastelarias agora cumprem. Ou seja, sem pistas de dança.

De acordo com o jornal “Público”, estes espaços vão poder servir alimentação ligeira, como sandwiches e salgados. Assim, tanto os bares como as discotecas podem ocupar as pistas de dança com mesas, desde que sejam respeitadas as normas de distanciamento social impostas pela Direção-Geral da Saúde.

Também vão poder usar o espaço exterior como esplanada.

Os restaurantes, que até agora estavam obrigados a fechar às 23h00, vão passar a fechar à 1h00. A medida deverá ser tomada, sobretudo, porque há muitos espaços que fecham a porta ao público, mas mantêm os clientes no interior até tarde, o que dificulta a ação da polícia.

Além disso, os clientes passam a poder entrar nos restaurantes até à meia-noite, em vez das atuais 23h00.

As bombas de gasolina continuam a funcionar até às 22h00, sendo que a partir das 20h00, só podem vender combustível.

Os centros comerciais vão continuar a fechar às 20h00, ao contrário do que se passa no resto do país.

Os hipermercados e supermercados devem permanecer abertos até às 22h00.