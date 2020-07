Já se pode ir a banhos nas praias de Monte Gordo e Santo António

Reabriram, nesta quinta-feira, as praias algarvias de Monte Gordo e Santo António. A decisão foi tomada pela Agência Portuguesa do Ambiente face aos resultados das análises feitas às águas.

A mesma fonte recordou que, "através da sua ARH - Administração da Região Hidrográfica do Algarve, em articulação com a Autoridade de Saúde, desaconselhou ontem [quarta-feira], 29 de julho, o banho naquelas praias do Algarve por ter sido detetada a bactéria coliforme 'Escherichia coli', com o resultado de 2.087 NMP/100mL", quando o "valor limite é de 1.000 NMP/100mL [número mais provável/mililitro]".

As duas praias foram, na quarta-feira, interditas a banhos por ter sido detetada a presença da bactéria “Escherichia coli” num valor que dobrava o legalmente permitido. A Câmara de Vila Real de Santo António atribuiu a presença de coliformes na água a uma descarga de um barco.

A amostra tinha sido recolhida no dia 27 de julho (segunda-feira) e o resultado conhecido no dia 29 de julho. Nesse mesmo dia, voltaram a fazer-se análises e os banhos foram agora novamente liberados