Dominado incêndio na Covilhã

O fogo que lavra desde quarta-feira em Sobral de São Miguel, concelho da Covilhã, foi dado como dominado. Não há registo de danos materiais, apurou a Renascença.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, mantêm-se no terreno mais de 500 operacionais apoiados por 158 viaturas.

Ao início da manhã, o comandante operacional distrital revelou à agência Lusa que o fogo tinha uma frente ativa e que os trabalhos dos bombeiros estavam "a correr favoravelmente".

"Estamos a consolidar os pontos quentes para manter todo o perímetro do incêndio numa fase de controlo", acrescentou.

Durante o dia de quarta-feira, o vento e a orografia do terreno - uma zona de serra com poucos acessos - dificultaram o combate às chamas, que deflagraram às 14h43, na freguesia de Sobral de São Miguel, uma das Aldeias do Xisto, e progrediu em direção à povoação anexa do Pereiro.