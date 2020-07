Dinamarca levanta restrições a passageiros oriundos de Portugal

É mais um caso de um país europeu a levantar as restrições a passageiros vindos de Portugal, depois de Grécia, República Checa, Hungria, Malta, Roménia, Bélgica e Países Baixos terem já feito o mesmo.

A notícia foi avançada em comunicado, publicado no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A Dinamarca retirou esta quinta-feira as restrições que tinham sido impostas a passageiros oriundos de Portugal.

Com uma população de 5,8 milhões, a Dinamarca teve(...)

Segundo o comunicado do MNE “estes factos corroboram o reconhecimento da transparência da informação fornecida pelo nosso país relativamente à evolução da situação epidemiológica, bem como da evidência da capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde, que em nenhum momento deixou de garantir acompanhamento às pessoas infetadas com Covid-19.”

“Reconhecem também a evolução positiva da situação epidemiológica em Portugal, nomeadamente a capacidade para testar em larga escala, detetar os casos positivos, controlar a sua transmissão e tratá-los da forma mais adequada”, conclui o documento.