Bares e discotecas com regras de cafés, sem pista de dança e com horário limitado

Os bares e as discotecas vão poder abrir em todo o país, até às 20h00, desde que funcionem com as mesmas regras que os cafés e as pastelarias agora cumprem. Ou seja, sem pistas de dança.

O anúncio oficial foi avançado, esta quinta-feira, Mariana Vieira da Silva, atual Ministra de Estado e da Presidência, em conferência de imprensa à saída do conselho de ministros.

Estes espaços, como tinha já sido noticiado, vão poder servir alimentação ligeira, como sandwiches e salgados. Assim, tanto os bares como as discotecas podem ocupar os espaços de dança com mesas, desde que sejam respeitadas as normas de distanciamento social impostas pela Direção-Geral da Saúde. Também vão poder usar o espaço exterior como esplanada.

Os restaurantes passam a poder ter entradas até à meia-noite, mas o encerramento tem de se verificar até à 1h00.