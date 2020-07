Balanço DGS. Mais duas mortes e 255 casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista 1.727 mortes (mais duas que na quarta-feira) e 50.868 casos (mais 255, um aumento de 0,5%) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As duas mortes e 176 (69,02%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 25.939 casos confirmados.



O relatório desta quinta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quarta, mostra uma subida de 265 no número de recuperados, para um total de 36.140 (71,05% dos casos confirmados). O número de casos ativos desce para 13.001 (menos 12).

A taxa de letalidade mantém-se nos 3,4% (16% acima dos 70 anos).