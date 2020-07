Apreendidas quase sete toneladas de haxixe no Algarve

A Polícia Judiciária apreendeu mais de seis toneladas e meia de haxixe no Algarve, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes que decorreu na zona de Faro, Loulé e Albufeira.

A informação é avançada nesta quinta-feira, em comunicado enviado às redações. Na mesma operação, desencadeada “nos últimos dias”, foram detidos nove cidadãos estrangeiros, de várias nacionalidades.

Segundo a PJ, os indivíduos têm idades compreendidas entre os 35 e 55 anos e sobre eles recaem “fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes”.

Entre as apreensões realizadas, estão ainda “cinco viaturas usadas no transporte da droga, entre outros objetos relacionados com o crime”.