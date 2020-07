De acordo com esta responsável, "conhecer a extensão da contaminação por chumbo e entender a destruição que causa na vida de indivíduos e comunidades deve inspirar medidas urgentes para proteger as crianças de uma vez por todas".

"O chumbo, que apenas gera sintomas no início, causa danos silenciosos à saúde e ao desenvolvimento das crianças, com consequências potencialmente fatais", diz a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Henrietta Fore.

O estudo, o primeiro a ser realizado a esta escala, de acordo com seus autores, concluiu inequivocamente que as crianças em todo o mundo estão a ser "envenenadas em uma escala maciça e anteriormente não reconhecida".

Embora o problema ocorra em todo o mundo, hoje as áreas mais afetadas correspondem a países com poucos recursos – quase metade dessas 800 milhões de crianças intoxicadas vive na região do sul da Ásia.

Segundo o estudo, uma em cada três crianças – 800 milhões – no total, tem níveis de chumbo no sangue iguais ou superiores a cinco microgramas por decilitro, o nível em que é considerado necessário intervir.

Um terço das crianças do mundo estão intoxicadas com chumbo, o que pode causar danos irreparáveis ao cérebro, de acordo com um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Unicef e pela organização não-governamental (ONG) Terra Pura (Pure Earth).

Numerosos estudos relacionaram a exposição do chumbo na infância a problemas de saúde mental e comportamental e a um aumento no crime e na violência.

Este metal pesado é muito utilizado desde os tempos antigos para uma ampla variedade de aplicações e gera uma poderosa neurotoxina, que é especialmente prejudicial para as crianças, sobretudo, as menores de cinco anos.





Outras fontes de intoxicação incluem chumbo na água pelo uso de canos feitos a partir dele; chumbo de atividades como mineração, pintura e pigmentos à base de chumbo ou gasolina com chumbo, que diminuiu significativamente nas últimas décadas.

Pode ainda ser encontrado em:

latas de alimentos

especiarias

cosméticos

brinquedos

outros produtos de consumo.

Nos países mais ricos, os níveis de chumbo no sangue foram reduzidos muito significativamente, desde a eliminação gradual do da gasolina com chumbo e nas tintas feitas à base desse elemento, mas o problema subsiste ainda em outras áreas do mundo.

É preciso ação. "O retorno é enorme"

A Unicef e a Pure Earth, uma organização com sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos, pedem aos governos que tomem medidas para acabar com a exposição das crianças e a avançarem com legislação, melhor prevenção e controlo, mais sistemas de monitorização, reforço em áreas como o tratamento de crianças e menores afetados, assim como desenvolver campanhas de sensibilização pública.

"A boa notícia é que o chumbo pode ser reciclado com segurança sem expor os trabalhadores, os seus filhos e os bairros vizinhos. Locais contaminados com chumbo podem ser reparados e restaurados", explica o presidente da Pure Earth, Richard Fuller, em comunicado.

“É possível educar as pessoas sobre os perigos do chumbo e capacitá-las para se protegerem a si mesmas e aos seus filhos. O retorno do investimento é enorme: melhor saúde, maior produtividade, QI [Quociente de Inteligência] mais alto, menos violência e um futuro", sublinha.