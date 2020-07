SADC estima que 8,4 milhões de crianças sofrerão de desnutrição aguda este ano

De acordo com a SADC, 72% das crianças afetadas encontrar-se-ão em seis países da região: Angola, Moçambique, República Democrática do Congo (RDCongo), Madagáscar, Tanzânia e Zâmbia.

No relatório de síntese sobre o estado da segurança alimentar e nutricional e a vulnerabilidade na África Austral, publicado na quarta-feira, a SADC estima que a pandemia da Covid-19 possa aumentar “ainda mais o risco de desnutrição”, uma vez que as medidas de confinamento decretadas por vários Estados-membros para conter a propagação do vírus provocaram uma redução no acesso aos alimentos.

No mesmo documento, a SADC refere que quase 5% das crianças até aos cinco anos em Angola e 4,4% em Moçambique enfrentam desnutrição aguda global.

Entre os países da África Austral mais afetados, as Comores são as que apresentam uma maior taxa de desnutrição aguda global, com 11,2% das crianças até aos cinco anos nesta situação, seguindo-se RDCongo (8,1%), Botsuana (7,3%) e Namíbia (7,1%).

Por outro lado, Essuatíni (2%) e Lesoto (2,1%) apresentam a menor taxa de desnutrição aguda global.

No documento, a SADC analisa também a taxa de prevalência de atrofiamento entre as crianças da região, contabilizando mais de 18,7 milhões de crianças raquíticas.

“A prevalência do atrofiamento é superior a 30% - classificado como muito elevado – em nove dos 16 Estados-membros da SADC”, aponta a organização regional, acrescentando que “a redução do atraso de crescimento retardado está a ocorrer demasiado lentamente para cumprir os objetivos da Assembleia Mundial da Saúde 2025 ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030”.

Os dados apresentados no relatório colocam Moçambique como o segundo país da África Austral com a maior taxa de prevalência de atrofiamento, com 42,3%, apenas atrás da RDCongo (42,7%), e à frente de Madagáscar (41,6%), Maláui (39%) e Angola, que ocupa o quinto lugar dos países mais afetados, com 37,6%.

No documento, a SADC recorda que a África Austral “é propensa a choques climáticos extremos recorrentes” e que em apenas uma das últimas cinco épocas de cultivo houve precipitações normais.

Em 2019, os “repetidos choques climatéricos extremos”, como os furacões Idai e Kenneth e a prolongada seca, resultaram “na maior insegurança alimentar aguda da última década”.

Atualmente, a organização regional estima que haja cerca de 44,8 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar.