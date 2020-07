Herman Cain, líder das "Vozes Negras por Trump" morre de Covid-19 após comício do Presidente

Herman Cain, candidato republicano à presidência dos EUA em 2012 e líder da organização "Vozes Negras por Trump", morreu esta quinta-feira.

Cain tinha sido diagnosticado com Covid-19 em junho, após ter participado no comício de campanha do Presidente Donald Trump em Tulsa, no estado de Oklahoma -- um evento que reuniu milhares de pessoas num espaço confinado, muitas delas sem máscara de proteção contra o novo coronavírus.