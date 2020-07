Herman Cain, líder das "Vozes Negras por Trump", morre de Covid-19 após comício de Tulsa

Na altura, Cain publicou no Twitter uma foto de si próprio sem máscara, rodeado de outros apoiantes de Trump. "Estamos tristes, o mundo ficou mais triste; Herman Cain foi ter com o Senhor", lê-se num comunicado publicado no site oficial do antigo candidato presidencial. Cain estava no grupo de alto risco devido ao seu historial com cancro. O seu teste positivo à Covid-19 surgiu menos de duas semanas depois de ter participado neste comício. Ainda assim, não é claro que tenha sido infetado durante este evento. A organização do evento pediu aos participantes que assinassem uma declaração que absolveria a campanha de qualquer responsabilidade por doenças relacionadas com o vírus.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, lamentou a morte de Herman Cain. "Herman Cain encarnava o sonho americano e representava o melhor o espírito norte-americano. Os nossos corações estão em luto pelos seus entes queridos, eles vão permanecer nas nossas orações. Nunca vamos esquecer o seu legado de graça, patriotismo e fé", afirmou, em comunicado. Cain autodenominava-se um "conservador negro americano". Estava agora a apresentar um novo programa na Newsmax TV e esperava ter um "papel" na campanha para as presidenciais de 2020, segundo um comunicado publicado no seu site pessoal. Fez fortuna como diretor da Godfather’s Pizza e liderou algumas sondagens no início da corrida para a indicação presidencial republicana de 2012. Durante a campanha de 2016, tornou-se apoiante de Donald Trump, que no ano passado planeava nomear Cain para uma posição no poderoso conselho da Reserva Federal (Fed) dos EUA, que estabelece taxas de juros de referência. A potencial indicação enfrentou resistência imediata, mesmo dentro do Partido Republicano, com os mais críticos a expressarem preocupação com a possiblidade de ter apoiantes de Trump no conselho, tradicionalmente apartidário. Cain acabou por se retirar da corrida, alegando que o novo cargo reduziria o seu salário e influência pública.