Herman Cain, líder das "Vozes Negras por Trump", morre de Covid-19 após comício de Tulsa

Herman Cain, candidato republicano à presidência dos EUA em 2012 e líder da organização "Vozes Negras por Trump", morreu esta quinta-feira. Cain tinha sido diagnosticado com Covid-19 em junho, após ter participado no comício de campanha do Presidente Donald Trump em Tulsa, no estado de Oklahoma -- um evento que reuniu milhares de pessoas num espaço confinado, muitas delas sem máscara de proteção contra o novo coronavírus.

Na altura, Cain publicou no Twitter uma foto de si próprio sem máscara, rodeado de outros apoiantes de Trump. "Estamos tristes, o mundo ficou mais triste; Herman Cain foi ter com o Senhor", lê-se num comunicado publicado no site oficial do antigo candidato presidencial. Cain estava no grupo de alto risco devido ao seu historial com cancro. O seu teste positivo à Covid-19 surgiu menos de duas semanas depois de ter participado neste comício. Ainda assim, não é claro que tenha sido infetado durante este evento. A organização do evento pediu aos participantes que assinassem uma declaração que absolveria a campanha de qualquer responsabilidade por doenças relacionadas com o vírus.