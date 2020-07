Governo britânico preocupado com segunda vaga de infeções na Europa. “Não é só em Espanha”

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O secretário de Estado da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, admite estar preocupado com uma segunda vaga de infeções por Covid-19 na Europa e afirma que o Governo britânico não vai hesitar em repor medidas de contenção no país, caso seja necessário. “Acho que é possível ver o aparecimento de uma segunda vaga pela Europa e nós temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitarmos que afete o nosso território”, disse Matt Hancock durante uma entrevista à Sky News, esta quinta-feira de manhã. “Estamos preocupados com uma segunda vaga e não é só em Espanha. Há outros países onde o número de novos casos está a aumentar”, sublinhou.

Na semana passada, o Reino Unido voltou a impor um período de quarentena obrigatório, de 14 dias, para os viajantes provenientes de Espanha. Durante a entrevista desta quinta-feira de manhã, Hancock referiu que o Governo britânico está a avaliar formas de reduzir o tempo de quarentena para pessoas que cheguem de Espanha, aumentando o número de testes, mas sublinha que a possível alteração não irá acontecer ao longo dos próximos dias. “Estamos a avaliar se, ao testar as pessoas durante o período de quarentena, é seguro libertá-las desta obrigatoriedade mais cedo, mas não nos vamos pronunciar sobre isto tão cedo, pelo menos não enquanto for absolutamente seguro”, explicou. Outros países europeus que costumam receber turistas britânicos ao longo do verão continuam isentos destas medidas, como é o caso de França. No entanto, segundo o secretário de Estado britânico, com a subida do número de infeções nestes territórios, existe a possibilidade de voltarem a estar sujeitos a medidas de contenção.