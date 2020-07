Família britânica descobre dois migrantes no tejadilho do carro

Pararam o carro e ficaram chocados ao encontrar duas pessoas escondidas. O momento foi filmado pela filha do casal, que admite ter ficado com “o coração a bater muito depressa”.

Uma família britânica encontrou dois migrantes escondidos na caixa de bagagem colocada no tejadilho do carro. A descoberta deu-se depois de terem ouvido um barulho vindo da caixa.





A família estava de férias e tinha acabado de chegar a França, revela nesta quarta-feira a Sky News, citando órgãos de comunicação social franceses. Passaram no Eurotúnel e ficaram em Calais por uma noite.

Terá sido aí que os migrantes entraram na caixa de bagagem, presumem as autoridades que já capturaram (e libertaram) os dois jovens de 16 anos e oriundos da Eritreia e da Guiné.

De acordo com as autoridades francesas, a dupla decidiu esconder-se no carro por causa da matrícula britânica, que os levou a pensar que assim poderiam chegar ao Reino Unido.

Só que o casal britânico e os dois filhos estavam a caminho de um destino de férias. A família apresentou queixa por roubo, dado que alguns bens foram removidos da caixa.