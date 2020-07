Donald Trump sugere adiar eleições presidenciais dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evocou, esta quinta-feira, a possibilidade de as eleições presidenciais de novembro serem adiadas.

Em publicação no Twitter, Trump sustentou a sugestão com a alegação de existência de riscos de fraude ligadas à pandemia de Covid-19.

"Com o voto universal por correspondência (…) 2020 terá as eleições mais inexatas e fraudulentas da história. Será uma verdadeira vergonha para os Estados Unidos. Adiar as eleições até que as pessoas possam votar normalmente, com toda a segurança?”, escreveu.

A atual legislação federal não permite que o chefe de Estado altere a data de um ato eleitoral.

As eleições presidenciais dos EUA estão marcadas para novembro e pelo menos seis estados planeiam realizar a votação por correspondência: Califórnia, Utah, Havai, Colorado, Oregon e Washington. Em cerca de metade desses estados será permitido o voto por correspondência a pedido.

Embora não haja, para já, indícios de fraude, Donald Trump já disse que a votação por correspondência permitirá que "milhares e milhares de pessoas se sentem numa sala a assinar votos por todo o lado".

Além de Donald Trump, candidato republicano, concorrem à presidência dos EUA o democrata Joe Biden e o rapper Kanye West, que se candidata como independente.