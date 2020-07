5G em Portugal: NOS, Altice e Vodafone excluem Huawei

A NOS, a Altice e a Vodafone, os três gigantes das telecomunicações em Portugal, vão excluir a hipótese Huawei na implementação das suas redes 5G.

Apesar da decisão avançada esta quinta-feira, o Governo português não baniu a empresa chinesa das suas infraestruturas, como já aconteceu noutros países.

De acordo com um porta-voz da NOS, a empresa "não vai usar tecnologias Huawei nas redes 5G" e vai escolher "os melhores parceiros" para esta implementação.

A Vodafone Portugal avançou com a mesma informação, tal como a Altice Portugal, que já tinha anunciado a decisão em março de 2020, mantendo-a agora.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, confirmou à Reuters que tinha ouvido que a Huawei seria deixada de parte, acrescentando que a decisão "nada tem a ver com as opções ou imposições do Governo português, que, nesta matéria, se encontra absolutamente alinhado com as orientações europeias".

"À priori, não temos problemas com nenhum dos fabricantes", explicou o ministro, dizendo também que, de acordo com o grupo de trabalho criado pelo Governo para estudar os riscos e as questões de cibersegurança relacionados com a tecnologia 5G, não houve qualquer conclusão que apontasse para problemas com algum fabricante em particular.

A Huawei ainda não comentou a decisão portuguesa.

António Rodrigues, investigador e professor de telecomunicações do IST, explica à Renascença que "não existem provas de que a China, em particular, a Huawei faz espionagem, nem há provas de que não faça, mas há uma grande relutância em empresas muito grandes em abandonar totalmente a hipótese Huawei".

"Neste momento, não me parece justificável, do ponto de visto tecnológico ou técnico, que seja necessário não usar material Huawei pelo facto de haver esse perigo. Isto é uma decisão que caberá aos Governos tomar, é política", remata o investigador.

Este mês, o Governo britânico ordenou as suas operadoras de telemóvel a removerem todo o equipamento da empresa chinesa usado na infraestrutura de telecomunicações 5G, até ao final de 2027.

A decisão foi tomada numa reunião do Conselho de Segurança Nacional presidida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, como resposta a sanções impostas pelos Estados Unidos à Huawei, em maio deste ano.



Para Luís Correia, professor do IST e investigador do INESC e do INOV, "a questão dos perigos e dos ciberataques tem sido um pouco mal entendida."

"Há, de facto, e isso é público e notório, uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E como em qualquer guerra, usam-se as armas que estão disponíveis e uma delas, neste momento, é a tecnologia das comunicações móveis, a quinta geração", conclui, em entrevista à Renascença, Luís Correia.

De acordo com um estudo da Oxford Economics, publicado em junho, a restrição da Huawei na rede 5G por Portugal poderá aumentar o custo da construção da rede em 63 milhões de euros por ano.

"O nosso modelo sugere que restringir um participante importante pode aumentar o custo de construção da rede de 5G em 63 milhões de euros por ano na próxima década (19% dos custos base) no nosso cenário central", lê-se no estudo encomendado pela Huawei e que analisa 31 países europeus.



"Um mercado de infraestruturas 5G competitivo ajudaria a maximizar os ganhos da inovação tecnológica e do crescimento em Portugal", em clima de crise económica provocada pela pandemia da Covid-19.

Segundo o estudo os serviços da nova tecnologia poderiam "estimular a atividade económica em 3,7 mil milhões de euros no PIB e apoiar cerca de 127.300 empregos em Portugal".

Um crescimento económico menor por causa de atrasos do desenvolvimento do 5G, associado a um baixo crescimento tecnológico "reduz o PIB entre 100 milhões de euros e 1,1 mil milhões de euros" em 15 anos, considera o estudo.