Vitória de Guimarães contrata guarda-redes ao Chelsea

O Vitória de Guimarães comunicou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes Nicolas Tié ao Chelsea, de Inglaterra.

No site oficial, o clube vitoriano informa que Tié assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas. O Vitória de Guimarães fica com 55% do passe do guarda-redes franco-marfinense, de 19 anos.

Nicolas Tié chegou ao Chelsea na época 2017/18, para os escalões de formação, e fazia parte da equipa de sub-23 dos "blues". Já foi chamado à seleção principal da Costa do Marfim, mas ainda não se estreou.