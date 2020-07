V. Setúbal queixa-se de tratamento discriminatório

O Vitória de Setúbal foi excluído das competições profissionais por não cumprir os requisitos de licenciamento necessários para a nova época. O clube reage queixando-se de tratamento discriminatório.

Em comunicado, os sadinos lembram que outros clubes também têm pagamentos em falta.

“Existem dívidas entre clubes, assumidas em conferências de imprensa, acrescentando-se a isso dívidas também para com o Vitória FC por parte de outras sociedades desportivas. Nenhuma dessas tem, contudo, o tratamento e as consequências idênticas, deixando no ar um clima de impunidade, e, novamente, um tratamento diferenciado”, lê-se no documento assinado pelo presidente do Vitória.