Tiago Mendes. “Junto-me ao Vitória para ganhar”

O novo treinador do V. Guimarães, Tiago Mendes, garante que o seu “entusiasmo perante este projeto não podia ser maior”.

Em declarações ao site dos “conquistadores”, Tiago Mendes diz que se identifica “com as ideias de quem dirige e com a forma apaixonada com que os adeptos vivem o dia-a-dia do clube”.

“Acredito no sucesso se, todos juntos, formos um só e sinto, claramente, que este clube está a reforçar as condições para ganharmos mais vezes e lutarmos por objetivos condizentes com a dimensão do Vitória”, acrescentou. “Junto-me ao Vitória para ganhar”.

Tiago não tem dúvidas: “Vai ser preciso muito trabalho de qualidade para que o Vitória salte para o patamar que a sua grandeza exige. É esse compromisso que posso e quero garantir desde a primeira hora”.

O técnico vimaranense, de 39 anos, ainda não foi apresentado por estar a concluir o quarto nível de treinador, mas já foi elogiado pelo presidente Miguel Pinto Lisboa.

“O Tiago tem uma personalidade forte, um espírito inquestionável de liderança e uma indómita vontade de vencer. A par disto tem uma vasta experiência internacional. São estas as características que identifiquei no Tiago e que me fazem estar seguro de que irá conduzir a nossa equipa principal às vitórias que desejamos.”

O treinador Tiago Mendes estava nos quadros da FPF e tinha sido adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid.

O Vitória de Guimarães já oficializou várias contratações para a próxima época.