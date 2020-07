Oficial. Vasco Seabra é treinador do Boavista

Vasco Seabra, que substitui Daniel Ramos, estava no Mafra, equipa que estava no quarto lugar da II Liga na altura em que a competição foi interrompida devido à Covid-19.

Antes, o técnico tinha estado no P. Ferreira, no Famalicão e nos sub-23 do Estoril.

O Boavista fechou a época passada no 12.º lugar, com 39 pontos.