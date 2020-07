Mário Silva no Rio Ave e Lito no Marítimo?

Quanto falta a final da Taça de Portugal para terminar a temporada, continua a dança de treinadores na I Liga.

Esta quinta-feira foi oficializado Vasco Seabra no Boavista.

Em Vila do Conde, prepara-se a sucessão de Carlos Carvalhal. Mário Silva deverá ser o homem que se segue no comando técnico do Rio Ave.

O ex-técnico do Almeria chegou a ser apontado ao V. Guimarães, mas estará a caminho de Vila do Conde.

Já para o Marítimo é apontado agora Lito Vidigal, que está de saída do Vitória de Setúbal. Lito poderá ocupar o lugar deixado vago por José Gomes.

Lito que, recorde-se, salvou o V. Setúbal de descer de divisão.