II Liga começa sem público

Os clubes da II Liga foram notificados pela Liga Portugal de que o campeonato vai começar sem público.

Ainda não há data oficial, mas a prova deve iniciar-se no fim de semana de 22 de agosto.

A decisão foi, entretanto, oficializada pelo Conselho de Ministros.

"Abrem as atividades desportivas que ainda estavam encerradas e definem-se regras específicas para as atividades físicas e desportivas – a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público", lê-se no comunicado.



No entanto, seja quando for, os clubes do segundo escalão já sabem que será à porta fechada.

Vários casos na secretaria

O que não se sabe a 100% é quais serão os clubes participantes na II Liga.

As descidas na secretaria de D. Aves e V. Setúbal podem levar a alterações, com o regresso do Portimonense à I Liga.

Há também dúvidas em relação às descidas de Casa Pia e Cova da Piedade ao campeonato de Portugal, não só devido a este caso, mas também devido a dúvidas com as subidas. Vários clubes impugnaram as subidas de Vizela e Arouca à II Liga.

Os sorteios das competições nacionais estão marcados para 9 de agosto.

Os campeonatos da II Liga e Campeonato de Portugal foram interrompidos devido à pandemia da Covid-19.

Os clubes de futebol em Portugal têm tentado sensibilizar as autoridades para a necessidade de ser permitido público nos estádios. Ainda esta quarta-feira, Pinto da Costa voltou ao assunto.