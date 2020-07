Covid-19. Organização dos Jogos de Tóquio admite número limitado de espectadores

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, poderão ter um número limitado de espectadores, admitiu o diretor do comité organizador, Toshiro Muto, esta quinta-feira.

Em declarações à BBC, Muto afirmou que o Comité Olímpico Internacional (COI) não quer que o evento, que deverá decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, decorra à porta fechada, mas admite que “é preciso refletir sobre o número de espectadores e o cumprimento do distanciamento social, de forma a evitar a propagação da covid-19”.

“Temos de criar um ambiente seguro para o público. Os atletas e a ‘família’ do COI poderão ser submetidos a testes à chegada ao Japão”, afirmou Toshiro Muto.

O diretor do comité organizador considerou que é “demasiado otimista acreditar que as restrições atualmente em vigor no Japão serão todas levantadas até ao próximo ano”, e afirmou que “é preciso refletir e estudar opções”.

Muto admitiu que a eventual descoberta de uma vacina “será uma vantagem”, mas não “um pré-requisito” para a realização dos Jogos.

Devido à pandemia de covid-19, que já causou mais de 666 mil mortos em todo o mundo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020 foram adiados para o verão de 2021.