Chumbo e descida

A descida de Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal pela secretaria, devido a incumprimento de vários pressupostos financeiros, é o principal destaque das primeiras páginas dos jornais desportivos.

"Descida aos infernos", titula "A Bola". Liga despromoveu os dois clubes dos campeonatos profissionais - diretamente para o Campeonato de Portugal. Aves e V. Setúbal vão recorrer, com efeito suspensivo.

"Chumbados", clama "O Jogo". Portimonense convidado a ficar na Primeira Liga, e Cova da Piedade e Casa Pia a permanecer na Segunda.

O "Record" faz manchete com o mercado da Luz: "Cabrera quer o Benfica". Garantia do pai e empresário do jogador ao jornal. Benfica já iniciou negociações com o Espanyol pelo central uruguaio.