Casos expõem "fragilidade" da justiça desportiva em Portugal e põem campeonatos em risco

Lúcio Correia antecipa um cenário de longos processos de justiça desportiva, com sequelas graves a nível regulamentar e futebolístico. Não se sabe, nesta altura, quem vai participar nos diversos campeonatos, e o professor de Direito Desportivo admite que o próprio sorteio das Ligas profissionais, marcado para 9 de agosto, esteja em risco.

Em declarações a Bola Branca, Lúcio Correia alerta que uma eventual providência cautelar, "proposta até por vários clubes", pode levar a que o sorteio das competições nem se realize. Afinal, são vários os processos em aberto, num futebol português cada vez mais confuso.



O mais recente caso é a despromoção administrativa de Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves ao Campeonato de Portugal, com os consequentes convites a Portimonense para jogar na Primeira Liga e a Cova da Piedade e Casa Pia para participarem na Segunda. Mas estas decisões são passiveis de recurso para vários níveis da justiça desportiva, assim como para os tribunais administrativos. Como também são passíveis de recurso os processos que envolvem as equipas do Campeonato de Portugal, que se queixam da opção da Federação de fazer subir Vizela e Arouca aos campeonatos profissionais.

"Isto vai gerar aqui uma grande confusão. Não há neste momento nenhuma certeza quanto ao número de participantes na II Liga, nem quanto à situação, o que me parece gravíssimo, sobre quem desce e quem sobe. O futebol português mergulhou-se novamente numa enorme confusão e num imbróglio jurídico que, no meu entender, demonstra fragilidade sobre a forma como as questões regulamentares foram decididas e deliberadas", observa o professor de Direito Desportivo.