Braga pode receber 30 milhões do Wolverhampton por Paulinho

Paulinho está prestes a trocar o Sporting de Braga pela Premier League, num negócio de 30 milhões de euros, e o destino mais provável é o Wolverhampton, segundo avança, esta quinta-feira, o jornal "A Bola".

O ponta de lança português, de 27 anos, tem contrato válido até 2023 e cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Significa isto que o Wolves, treinado por Nuno Espírito Santo, bateria esse valor, deixando o Braga sem voto na matéria, num negócio intermediado por Jorge Mendes.

O suposto interesse do Wolverhampton em Paulinho advém da provável venda de Raúl Jiménez ao Manchester United. O ponta de lança do Braga terá sido eleito o substituto ideal do internacional mexicano.

Paulinho foi formado no Santa Maria, onde se lançou no futebol sénior, antes de rumar ao Trofense, por uma época que lhe granjeou bilhete para o Gil Vicente. Representou os barcelenses por quatro temporadas, antes de dar o salto para o Braga e, apesar da subida de nível, não desiludiu.

Ao serviço do Braga, ao longo de três anos, Paulinho marcou 53 golos em 129. Esta época foi a mais produtiva para o ponta de lança, que ainda aguarda por uma chamada à seleção nacional: 25 golos em 48 jogos.