Braga pesca lateral-direito na II Liga

O Sporting de Braga anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Zé Carlos, defesa ex- Leixões (II Liga).

No site oficial, o Braga revelou que o lateral-direito português, de 21 anos, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas.

Zé Carlos foi formado no Leixões, antes de rumar ao Salgueiros, clube pelo qual não se estreou, e depois ao Leça. Em duas temporadas e meia, ajudou os leceiros a subir e manter-se no Campeonato de Portugal.

As boas exibições valeram-lhe passaporte para a II Liga, pela porta do Leixões. Agora, chega ao principal escalão, para trabalhar às ordens de Carlos Carvalhal, ao serviço do terceiro classificado do campeonato.

Zé Carlos é a terceira contratação anunciada pelo Braga para esta época. Os dois primeiros foram Guilherme Schettine e Iuri Medeiros.