UEFA pode deslocar Barcelona-Nápoles para Porto ou Guimarães

O encontro entre Barcelona e Nápoles, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, pode acabar por ser disputado no Porto ou em Guimarães, segundo adianta a rádio catalã "RAC1", esta quinta-feira.

Explica a estação que o Nápoles está a pressionar a UEFA para organizar o jogo, marcado para 8 de agosto, em campo neutro, em vez do Camp Nou, estádio do Barça e palco originalmente designado para o efeito. Pressões que terão obrigado a UEFA a pedir ao Departamento de Saúde da Catalunha (DSC) um relatório sobre a situação pandémica na região.

Os casos de Covid-19 têm aumentado na Catalunha, situação que o Nápoles tenta aproveitar para tirar o fator-casa ao Barcelona.

Todavia, o diário "As" avança que a UEFA já tem na sua posse o relatório do DSC, em que é garantida a segurança de todos os intervenientes no encontro. Esta quinta-feira, o organismo que rege o futebol europeu reunirá com o Barcelona, de forma a preparar a organização do duelo.

De qualquer forma, tanto a cidade do Porto, por via do Estádio do Dragão, como a de Guimarães, com o Estádio D. Afonso Henriques, estão preparadas para acolher a partida, caso seja necessário. Também Lisboa está a a preparar a possibilidade de receber o jogo, revela o "As".

Porto e Guimarães tinham sido selecionados como palcos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, caso fosse inviável realizar os quatro jogos que faltam nos estádios das equipas visitadas.

Lisboa já será, aliás, palco da final a oito da Liga dos Campeões, entre 12 e 23 de agosto. Os Estádios da Luz e de Alvalade receberão quatro jogos dos quartos de final, dois das meias-finais e a grande final.