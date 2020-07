UEFA "confiante" apesar de casos de Covid-19 em Real Madrid e Sevilha

A UEFA continua “confiante” que os restantes jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa vão decorrer sem problemas, apesar dos casos da covid-19 detetados nos últimos dias no Real Madrid e Sevilha.

“Estamos confiantes que esses casos não afetarão a regularidade dos jogos. A UEFA está em contacto com os dois clubes e está a monitorizar as duas situações e as decisões das autoridades espanholas”, disse um porta-voz da UEFA à agência de notícias France-Presse.

No Real Madrid, que defronta o Manchester City a 7 de agosto, em Inglaterra, na segunda mão dos oitavos de final da Champions, o avançado dominicano Mariano Diáz acusou positivo ao novo coronavírus. No Sevilha, que tem duelo marcado com a Roma, de Paulo Fonseca, na Liga Europa, o médio Nemanja Gudelj (ex-Sporting) está infetado.

O Real Madrid manteve os treinos, já que os jogadores estiveram afastados durante uma semana, enquanto o Sevilha cancelou inicialmente as sessões de trabalhos.

Entretanto, a formação da Andaluzia vai regressar esta quinta-feira, aos treinos, mas de forma individualizada, depois de o restante plantel às ordens de Lopetegui ter tido resultados negativos nos testes à covid-19.