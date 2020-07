Itália. Juventus perde, Cristiano Ronaldo não marca

A Juventus, já campeã em Itália, perdeu em casa do Cagliari por 2-0, em partida da jornada 37 da Série A.

Os golos da equipa da casa foram apontados na primeira parte, por Gagliano e Giovanni Simeone.

O português Cristiano Ronaldo foi titular e andou sempre à procura do golo, mas não conseguiu marcar. CR7 está na luta pelo posto de melhor marcador de Itália (e da Europa) mas tem agora quatro tentos de atraso para Ciro Immobile (31-35), a uma jornada do fim do campeonato.

Apesar da derrota, a Juve lidera a Liga e já tem o nono título consecutivo confirmado com 83 pontos, mais quatro que o Inter e cinco que a Atalanta.

Também esta quarta-feira, a Roma, de Paulo Fonseca, venceu o Torino por 3-2 e garantiu o quinto lugar na tabela.

Destaque ainda para o jovem avançado português Rafael Leão que marcou um golo na vitória do Milan (4-1) contra a Sampdória.