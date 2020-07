Inglaterra. Ivan Cavaleiro luta pela promoção à Premier League

O Fulham, de Ivan Cavaleiro, continua na luta pela subida à Premier League, em Inglaterra.

A equipa de Londres até perdeu na segunda mão da meia final do play-off da II Liga inglesa, mas segue em frente beneficiando do triunfo da primeira mão (2-0).

Esta quinta-feira, perderam 2-1. Curtis Nelson e Lee Tomlin marcaram para o Cardiff, mas o tento de Kebano acabou por ser decisivo.

Na outra meia-final, realizada esta quarta-feira, o Brentford eliminou o Swansea.

A final do play-off do Championship vai realizar-se no estádio de Wembley, a 4 de agosto.

Quem já garantiu a subida ao primeiro escalão foram o Leeds e o West Bromwich Albion.