Costa avisa que Portugal não pode falhar o alvo com "bazuca" de dinheiros europeus

Questionado sobre os custos inerentes à execução do Plano de Recuperação 2020/2030 elaborado para o Governo pelo gestor António Costa Silva, o primeiro-ministro contrapõe que o seu executivo pediu a este professor universitário "uma visão estratégica" e um orçamento.

"Essa visão estratégica tem de ser declinada em diferentes instrumentos de execução - e esses, sim, têm de ser devidamente orçamentados. O desafio de quem governa é precisamente pegar nessa visão estratégica e dizer como se vai transformar esta visão em ação", sustenta.

Nesta entrevista, António Costa volta a rejeitar uma solução de "Bloco Central" PS/PSD para o país, insistindo na aproximação política às forças à esquerda dos socialistas, e desdramatiza a questão da sua sucessão a médio prazo no cargo de secretário-geral do PS.

No entanto, neste ponto, não aceitou circunscrever a dois nomes, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, ao quadro de potenciais candidatos à liderança dos socialistas.

"Eu convivo muito bem com eventuais ambições ou com alguém que queira concorrer comigo à liderança. Não é nada que me tire o sono ou que me angustie. O PS tem, felizmente, muitas soluções nas novas gerações. Quem lhe diz que não pode ser uma mulher?", questionou o próprio António Costa.