Associação de Bancos. Caso Novo Banco pode "abalar fortemente" o sistema

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Faria de Oliveira, teme que as dúvidas em torno da venda de imóveis do Novo Banco possam "abalar fortemente" o sistema bancário, no seu conjunto.

Em declarações à Renascença, Faria de Oliveira começa por ressalvar que, por razões deontológicas, não se pode pronunciar sobre assuntos internos dos bancos, mas compete às instituições “apresentar com toda a transparência os argumentos que considere que são relevantes nesta matéria”. O presidente da APB acompanha as notícias sobre o Novo Banco com “preocupação”, uma vez que, “por arrastamento, acaba por afetar e ferir a reputação da banca no se conjunto”.

“Naturalmente, não pode deixar de preocupar o sistema bancário, no seu conjunto. Abalá-lo fortemente e diretamente, porque é muitas vezes ignorado que o Fundo de Resolução vive das contribuições do sistema bancário. Como ele não estava constituído quando se deu a resolução do BES, houve necessidade de o Estado fazer um financiamento ao fundo, mas são os bancos que estão a pagar esse financiamento”, sublinha. Nestas declarações à Renascença, Faria de Oliveira manifesta a esperança de que o Novo Banco consiga demonstrar que a negociação e venda de imóveis defendeu os interesses do banco e do Fundo de Resolução. “O Novo Banco tem que demonstrar, às autoridades e à opinião pública, que a negociação e venda desses ativos obedeceu a critérios rigorosos em que se defendeu os interesses do banco e do Fundo de Resolução. Espero que tenha sido assim e tenho a esperança e convicção que essa explicação seja confirmada pela auditoria que devem estar a ser apresentada, por estes dias.” Faria de Oliveira sublinha, por outro lado, que a Associação Portuguesa de Bancos, e a banca em geral, manifestaram, desde o início, as suas reservas à falta de poder de intervenção da Comissão de Acompanhamento. “Devo dizer que a Associação Portuguesa de Bancos e os outros bancos, no seu conjunto, manifestaram desde o início as suas reservas sobre a falta de poder de intervenção dessa Comissão de Acompanhamento. Aquando da celebração do contrato, foram definidas na altura um conjunto de atribuições à Comissão de Acompanhamento, do nosso lado sempre manifestámos que nos parecia insuficientes”, conclui o presidente da APB em declarações à Renascença.