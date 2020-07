Veloso: "Jogadores têm possibilidade de se redimir conquistando a Taça"

António Veloso, ex-jogador e capitão do Benfica, vencedor de seis Taças de Portugal, considera que este é o momento para os comandados de Nélson Veríssimo se "redimirem" da perda do campeonato.

Não quer isso dizer que a Taça seja uma forma de salvar a temporada, ressalva o antigo defesa, em entrevista a Bola Branca. Veloso sublinha, acima de tudo, a importância na conquista de mais um título, juntando-o à Supertaça, conseguida no início da época, frente ao Sporting.

"A única coisa por que os jogadores podem estar feridos no seu orgulho, foi de não terem conquistado o campeonato, que esteve à sua mercê. Não vale a pena estar a pensar nisto ou naquilo, porque o objetivo é a Taça", defende o antigo internacional português.

Veloso acredita que "o Benfica vai ganhar", mas para isso terá de se apresentar, em Coimbra, "unido e com motivação forte", para ultrapassar o FC Porto. O facto de ser um jogo a eliminar não acarreta mais responsabilidade, pois como afirma o antigo lateral, o nome do adversário pouco importa numa final.

Conselhos para Tomás Tavares

Tomás Tavares perfila-se para voltar a ocupar a vaga de lateral-esquerdo, por impossibilidade física de Nuno Tavares, algo que já fez no último desafio do campeonato, com o Sporting. Esta é uma normalidade para António Veloso, que ao longo da sua carreira teve de se adaptar conforme as necessidade da equipa.

Daí a relevância do conselho ao jovem formado no Seixal, que terá pela frente um dos melhores jogadores do campeonato, o mexicano Corona.

"Qualidade ele tem, senão não estava no Benfica. Agora, muitas vezes os jogadores falham, não é porque não sabiam mais, tem a ver com os níveis de concentração. Se ele estiver bem, naturalmente que poderá, de certa forma, anular o jogador que está daquele lado, independentemente de ser o Corona. Se a concentração estiver no máximo não terá problemas", explica Veloso.

Benfica e FC Porto jogam este sábado, às 20h45, no Estádio Municipal de Coimbra, com arbitragem de Artur Soares Dias, relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.