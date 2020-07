Benfica "agrada muito" a Leandro Cabrera, garante empresário

O pai e empresário de Leandro Cabrera assume que o Benfica seria um destino apetecível para o central uruguaio do Espanyol.

Leandro Cabrera, de 29 anos, é desejo antigo de Jorge Jesus, que já o quis no Flamengo. Em entrevista ao "Record", Sergio Cabrera revela que o filho "está muito entusiasmado" com a proposta do Benfica.

“Ele gostaria muito de jogar numa equipa enorme como é a do Benfica. É algo que lhe agrada muito”, assume o pai e empresário do defesa.



Sergio Cabrera adianta, ainda, que o filho nutre "uma grande admiração" por Jorge Jesus, que "já o quis levar para o Brasil": "Faltou pouco para tal acontecer. O Getafe [ex-clube de Leandro Cabrera, que só se mudou para o Espanyol em janeiro] criou entraves, mas é um treinador ganhador."

Apesar do entusiasmo com o interesse do Benfica, Leandro Cabrera tem noivas noutras paragens. O pai e empresário confirma que Real Sociedad e Bétis já mostraram interesse, ainda que não tenha havido nada de concreto. Sobre o suposto interesse de Atlético de Madrid e Liverpool, Sergio Cabrera refere que só teve conhecimento "pela imprensa".