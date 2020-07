Morreu Malik B., dos The Roots

O músico Malik B., um dos fundadores dos The Roots, morreu esta quarta-feira, aos 47 anos, confirmou a banda norte-americana nas redes sociais, sem adiantar a causa da morte.

"É com o coração pesado e os olhos marejados que lamentamos informar-vos do falecimento do nosso amado irmão e membro de longa data dos The Roots, Malik Abdul Basit", escreveu o coletivo, na sua página no Instagram.