Covid-19. Instagram censura publicação de Madonna por "informações falsas"

Veja também:

Depois de Donald Trump ter visto várias mensagens suas serem retiradas pelo Twitter, Madonna vê-se a braços com uma polémica similar no Instagram. A "rainha da pop" está envolta numa polémica nas redes sociais depois de ter partilhado um vídeo que foi considerado portador de "informações falsas" pela rede detida por Mark Zuckerberg.

De acordo com a BBC, o vídeo em questão dá voz a uma teoria da conspiração que envolve uma vacina já criada para o novo coronavírus, escondida do mundo para que "os ricos fiquem mais ricos".

O vídeo já tinha sido sinalizado pelas principais redes sociais como desinformação e pertence ao grupo "America's Frontline Doctors". Nele, é dito que uma médica conseguiu tratar centenas de doentes com hidroxicloroquina.

A publicação apareceu, pouco depois, desfocada com a informação "informação falsa" escrita na legenda. Para auxiliar os internautas, o Instagram ainda colocou junto da mesma uma ligação para uma página de confirmação de dados verdadeiros sobre a covid-19.

Mais tarde, a cantora acabaria por retirar o vídeo, não sem antes ter sido criticada pela partilha por fãs, alguns deles famosos, que não gostaram de ver a artista a partilhar notícias falsas.

Uma delas foi Annie Lennox, vocalista dos Eurythmics, que comentou a publicação de Madonna, em choque com a "loucura completa" plasmada no vídeo. "Não acredito que estás a publicitar este charlatanismo perigoso", disse, desejando que a cantora tenha sido alvo de um ataque informático e não tenha publicado o vídeo por vontade própria.

As publicações que o Instagram considera conterem informação falsa são anunciadas como tal e muito mais difíceis de encontrar, pois a sua visibilidade no "feed" é reduzida. Madonna tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.