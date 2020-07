Sporting garante que nada deve a Mihajlovic, mas pandemia complicou

O Sporting “repudia notícias falsas ou afirmações descontextualizadas” e garante que pagou toda a verba devida ao treinador Sinisa Mihajlovic.

Em comunicado, os leões afirmam que efetuaram “o pagamento integral” ao técnico contratado por Bruno de Carvalho, tendo o processo sido “validado junto de entidades competentes ligadas à monotorização do fair-play financeiro da UEFA”.

O clube de Alvalade confirma “renegociação de pagamentos” numa medida de “gestão em concordância com as exigências do contexto pandémico atual, na defesa dos interesses do clube”.

O Sporting esclarece ainda, especificamente, o processo com a empresa Socas Investment.

“Não há negociação, há um litígio - e onde, recordemos, o Tribunal já se pronunciou numa primeira instância a nosso favor”, lembra o Sporting.

Por fim, o clube liderado por Frederico Varandas garante que “é também falso, novamente, que o nosso plantel esteja à venda. O Sporting não está em saldos”.

Este comunicado dos verde e brancos surge numa altura em que vários clubes se queixam de falta de pagamentos por parte dos leões: Sp. Braga (por Rúben Amorim), Slovan Bratislava (Sporar), Sampdória (Bruno Fernandes), por exemplo.