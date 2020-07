Vaticano e diocese de Hong Kong alvos de alegados ataques informáticos

O Vaticano e a diocese de Hong Kong têm sido alvo de supostos ataques de piratas informáticos antes das negociações sobre as relações entre a Santa Sé e a China, revelou esta quarta-feira a organização não-governamental Recorded Future.

De acordo com aquela organização não-governamental norte-americana, os alegados ataques informáticos estarão a ser executados pelo grupo "RedDelta" e começaram no passado mês de maio.

Na terça-feira, uma notícia publicada no jornal "New York Times" referia que a vigilância e os ataques informáticos contra o Vaticano têm como objetivo as negociações que estão marcadas para setembro.

O Vaticano ainda não comentou. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim rejeita qualquer tipo de envolvimento, considerando o relatório da Recorded Future "especulativo".

Segundo a Recorded Future, a Missão Hong Kong/China (Hong Kong Study Mission to China), a entidade que faz a ligação entre o Vaticano e Pequim, assim como o Instituto para as Missões foram alvo de ataques cibernéticos.

"A intrusão suspeita sobre o Vaticano permite ao grupo 'RedDelta' penetrar nas informações sobre as posições da Santa Sé antes da nova ronda negocial de setembro", refere o relatório da Recorded Future.

O mesmo documento acrescenta que os ataques informáticos também obtêm "informações importantes" sobre as entidades católicas na Região Administrativa Especial de Hong Kong assim como vigia os grupos pró-democratas da antiga colónia britânica.