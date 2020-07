​Covid-19: Vaticano lança campanha de gestos de ternura para os idosos

O Vaticano, através do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, lançou uma campanha de gestos de ternura para com os mais velhos, inspirado pela intervenção do Papa, este domingo, sobre o Dia dos Avós.



“É possível vencer o isolamento dos idosos também respeitando rigorosamente as normas de saúde em matéria de Covid-19. A pandemia atingiu particularmente os idosos e debilitou os já fracos vínculos entre as gerações, mas respeitar o distanciamento não significa aceitar um destino de solidão e de abandono”, assinala um comunicado do organismo da Cúria Romana.

A campanha “Cada idoso é teu avô” convida os jovens de todo o mundo a fazer “um gesto de ternura para com os idosos que se sentem sozinhos”.