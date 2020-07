Cardeal Tolentino Mendonça propõe "palavras e presenças" para comunicar em contexto de pandemia

O presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais divulgou esta quarta-feira o tema das Jornadas Nacionais de Comunicação Social, onde o cardeal D. José Tolentino Mendonça vai fazer a conferência de abertura.

“Mais do que ligados” é o tema proposto para os trabalhos, que vão decorrer no ambiente digital, na plataforma zoom, nos dias 24 e 25 de setembro.

Para D. João Lavrador, as Jornadas Nacionais de Comunicação Social resultam da certeza de que “é muito urgente pensar, debater e planificar a comunicação no contexto de pandemia”.

“O objetivo destas jornadas foi definido na sequência de duas reuniões com diretores dos Secretariados Diocesanos das Comunicações Sociais e os seus mais diretos colaboradores, onde foi também unânime a decisão de que as Jornadas deste ano acontecem no ambiente digital”, afirma o também bispo de Angra.

Na carta/convite que dirige a todos os que possam estar interessados no debate sobre o tema da comunicação nas atuais circunstâncias, D. João Lavrador indica que o cardeal D. José Tolentino Mendonça vai fazer a conferência de abertura, em torno do tema “Palavras e presenças: desafios de uma pandemia à comunicação”, privilegiando-se depois o trabalho em pequenos grupos.

O presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, informa que a tarde do dia 24 e a manhã do dia 25 vão ser para trabalhos práticos, “adaptando metodologias e proporcionando momentos de debate em pequenos grupos e na realização de workshops”.

“Informação, assessoria, imprensa regional, conteúdos para a pastoral, liturgias online e pastoral juvenil e universitária” são os temas para os debates em pequenos grupos e para a realização de trabalhos práticos.

“As jornadas terminam com a entrega do Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão à jornalista do Expresso Christiana Martins, pela reportagem sobre a Cartuxa, e aos títulos Jornal da Beira e Notícias da Covilhã, um prémio honorífico pelos 100 anos de história das duas publicações”, acrescenta D. João Lavrador.

O programa das Jornadas Nacionais de Comunicação Social 2020 está publicado em www.ecclesia.pt/jornadas2020, onde brevemente será possível realizar as inscrições e escolher os grupos de trabalho em que cada um deseja participar.

“Reservem, desde já os dias 24 e 25 de setembro para a participação nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social, a partir da casa, da redação ou do escritório de cada uma e da cada um”, acrescenta D. João Lavrador.

O presidente da Comissão Episcopal da Cultura Bens Culturais termina a sua carta agradecendo o “todo o trabalho realizado nestes últimos meses” e desejando que, “com o contributo da tutela e das estruturas eclesiais, a comunicação seja cada vez mais qualificada”.